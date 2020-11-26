В Тель-Авив "Уральские авиалинии" планируют полеты с 9 декабря из Ростова-на-Дону, с 13 декабря — из аэропорта "Жуковский".
Во Франкфурт-на-Майне авиакомпания будет летать из московского "Домодедово" со 2 декабря.
Все рейсы будут выполняться раз в неделю.
Как сообщалось, "Уральские авиалинии" из-за ситуации с коронавирусом существенно сократили свою полетную программу.
"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Основной акционер компании — ее гендиректор Сергей Скуратов.
Авиакомпания эксплуатирует на условиях операционного лизинга 51 современный лайнер производства Airbus: три А320neo, два A321neo, 23 А320, 18 А321 и пять А319.