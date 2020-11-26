Delta и профсоюз, представляющий ее пилотов, сообщили, что соглашение о сокращении расходов позволит авиакомпании отказаться от первоначального плана отправить более 1,7 тыс. пилотов в отпуск без сохранения заработной платы.

В рамках соглашения пилоты, которые попали бы в это число, будут получать зарплату, соответствующую 30 рабочим часам в месяц, однако не обязаны будут летать. Delta также сможет сократить минимальное гарантированное количество рабочих часов пилотов на 5%, что приведет к уменьшению зарплаты. Компания согласилась не отправлять сотрудников в неоплачиваемый отпуск до 1 января 2022 года.

Авиакомпаниям приходится идти на сокращения в связи с мрачными прогнозами спроса на перелеты. Ожидается, что мировая авиационная отрасль потеряет $38,7 млрд в следующем году, даже если вакцины от коронавируса и тестирование позволят большему количеству стран открыть границы, сообщила Международная ассоциация воздушного транспорта (IАТА) на этой неделе.

Авиакомпаниям США было запрещено отправлять сотрудников в неоплачиваемый отпуск до октября в рамках условий получения федеральной помощи, предоставленной им в начале пандемии коронавируса. Они рассчитывали получить дополнительное финансирование, чтобы иметь возможность не сокращать персонал до следующей весны, однако переговоры о мерах стимулирования в Конгрессе застопорились на несколько месяцев.

К концу года американским авиаперевозчикам придется сократить около 90 тыс. сотрудников, прогнозирует отраслевая ассоциация Airlines for America. Таким образом, уровень занятости в секторе упадет до минимума с середины 1980-х годов.

United Airlines Holdings Inc. и American Airlines Group Inc. отправили в неоплачиваемый отпуск более 30 тыс. сотрудников. При этом United заключила аналогичную сделку, чтобы не сокращать пилотов, тогда как American отправила в отпуск без сохранения зарплаты 1,6 тыс. пилотов.

Southwest Airlines Co. пока не сокращала никого из сотрудников, однако сообщила, что начнет отправлять персонал в неоплачиваемый отпуск в следующем году, если не сможет заключить соглашения о сокращении расходов с профсоюзами.