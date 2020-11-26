Как сообщалось, 29-летний Александр Донской, сын бывшего мэра Архангельска скончался в Ижевске от малярии, которой заразился во время отдыха на острове Занзибар в Танзании. Его родственники заявили, что сначала Александра, которому стало плохо через несколько дней после возвращения, не хотели забирать в больницу. А после госпитализации начали лечить от ковида. Когда выяснилось, что у него малярия, родственники сами купили лекарство от неё и передали в больницу, но было уже поздно.

В ответ на запрос «Интерфакса» в пресс-службе Минздрава Удмуртии сообщили, что «по факту оказания медицинской помощи Донскому А.А. будет проведена служебная проверка».

В Минздраве также напомнили, что территория африканских стран является неблагополучной по тропической малярии. Поэтому перед планируемым выездом в тропические страны туристам необходимо в обязательном порядке проводить химиопрофилактику под наблюдением врача лечебно-профилактического учреждения, т.е. принимать противомалярийные препараты за неделю до выезда.

«В течение всего времени пребывания в местах возможного заражения малярией также необходимо принимать назначенные препараты, а затем в течение месяца после возвращения. После возвращения из стран, неблагополучных по малярии и проявлении признаков заболевания турист в обязательном порядке должен уведомить об этом врачей и находиться в карантине, что в данном случае сделано не было. Установлено, что медицинские организации Удмуртской республики в период с 16 по 22 ноября 2020 года не получали информации о нахождении на территории республики граждан, недавно прибывших из неблагополучных по малярии регионов Африки»,— сообщили в пресс-службе.

Источник, знакомый с ситуацией, пояснил «Интерфаксу», что Александр поздно обратился к врачу и не сообщил, что был в тропической стране.

В Минздраве напомнили, что тропическая малярия — тяжелое паразитарное заболевание, которое передается от больного человека к здоровому при кровососании самок комаров.

«Это наиболее тяжелая форма малярии. Инкубационный период колеблется от 8 до 16 дней. При поздней диагностике и лечении (позднее 10 дня) тропическая малярия принимает злокачественное течение и может привести к летальному исходу. Летальность при тропической малярии составляет до 40%, при позднем обращении за медицинской помощью этот показатель увеличивается», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее страховщики сообщили порталу «Интерфакс-Туризм», что выезжающие за рубеж туристы практически никогда не обращаются за медицинской помощью по поводу малярии.