"Движение по мосту на остров Русский закрыто до 30 ноября. Осуществляется паромное сообщение", — сообщили журналистам в пресс-службе правительства Приморского края в четверг.

За сутки промышленные альпинисты убрали 150 тонн льда, еще около 1000 тонн остаются на конструкциях. Открыть движение по нему, даже частично, пока не представляется возможным из-за больших рисков — от ветра лед падает на середину проезжей части, безопасных зон нет.

На заседании оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС первый заместитель директора федерального казенного учреждения "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства" Дмитрий Бабак отметил, что для очистки вант от наледи не хватает профессиональных промышленных альпинистов, которые умеют работать на большой высоте с таким аномальным обледенением.

"Южная сторона освобождена ото льда. Осталось очистить 60 вантов, работы займут еще неделю", — отметил Бабак.

Губернатор края Олег Кожемяко отметил, что к работам необходимо привлечь дополнительные бригады профессиональных альпинистов из других дальневосточных регионов, Камчатки, Хабаровска.

"Остров Русский — это часть города, здесь расположены важные социальные объекты, университет, медицинский центр. Поэтому сообщение по мосту нужно восстановить как можно быстрее", — отметил Кожемяко.

Как сообщалось, мост на остров Русский был закрыт в субботу из-за обледенения. С материковой частью Владивостока остров связывает паром. Он курсирует девять раз в сутки. По словам очевидцев, жителям острова приходится стоять в многочасовых очередях, чтобы попасть на судно.

При этом часть жителей острова Русский неделю остаются без света из-за аварий на энергосетях, вызванных циклоном. Восстановлением энергоснабжения занимается "Оборонэнерго".

Для жителей острова военные, местные власти и волонтеры развернули полевые кухни, раздают газовые плиты и газовые баллоны.

В ночь на 19 ноября на Приморский край обрушился циклон. Он принес ледяной дождь, сильный ветер, снегопад, что вызвало энерго- и теплоаварии, перебои связи, нарушения в движении транспорта. Больше всего пострадали Владивосток и Артем. В крае действует режим ЧС регионального уровня, ведутся восстановительные работы.