Инвестиционный проект в Хасанском районе был представлен на заседании инвестиционного совета под руководством губернатора Приморья Олега Кожемяко.

"По сути, речь идет о капитальной реконструкции хорошо известной приморцам и гостям края базы отдыха "Океан". Одна из основных задач проекта — расширить целевую аудиторию туристов и освоить новые сегменты рынка с ориентацией на класс "выше среднего". В настоящее время территория освоена и предоставляет услуги в классах "средний" и "ниже среднего", — поясняется в сообщении.

В рамках проекта предполагается строительство гостиницы на 100 номеров с круглогодичным бассейном, локальных очистных сооружений, создание дополнительных объектов и услуг для отдыха и развлечений.