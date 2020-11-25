Accor сообщила, что создаст новое совместное предприятие с Ennismore, в состав которого войдут более 70 объектов недвижимости. Таким образом, компания делает ставку на так называемые lifestyle-отели.

Согласно условиям сделки, объединенная компания получит еще около 180 отелей. Такой масштаб может укрепить влияние нового подразделения, которое будет работать под брендом Ennismore, в этом сегменте гостиничного бизнеса.

"Сегмент lifestyle-отелей — самый быстрорастущий в гостиничном бизнесе в мире, — сказал главный исполнительный директор Accor Себастьян Базен. -Этого развития хотят как гости, так и владельцы отелей".

Accor располагает 750 тыс. номеров по всему миру и является крупнейшим европейским гостиничным оператором, а также одним из крупнейших в мире. Тем не менее, у французской компании возникают трудности с тем, чтобы закрепиться на американском рынке. Лишь около 5% гостиничного фонда компании находится в Северной и Центральной Америке.

Между тем на эти отели приходится 14% от общего показателя EBITDA Accor. Компания стремится к дальнейшему расширению в США с помощью бренда Ennismore.

Руководитель lifestyle-бизнеса Accor Горав Бушан, который также станет главным исполнительным директором нового подразделения, ожидает, что в следующем году активность в гостиницах возрастет, даже если туризм останется на прежнем уровне.

Сегмент lifestyle-отелей пострадал вместе с большинством других гостиниц, которые сосредоточены в больших городах или неподалеку, так как во время пандемии сократились как деловые, так и туристические поездки. В связи с тем, что в большей части Европы был снова введен локдаун, обстановка остается непростой.