"В период с 15 октября по 23 ноября туроператоры в разы нарастили продажи туров по России по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В ANEX Tour они увеличились в 40 раз, в TUI – на 350%, "Интуристе" – на 91%, "Алеане" – на 47%. В среднем у крупных туроператоров прирост составил около 40%", — сказали в АТОР.

Тем не менее, такой рост в ассоциации связали не только с программой кэшбека, но и с низкой базой год назад: ряд компаний только в 2020 году начали активно продавать туры по РФ. Кроме того, из-за закрытия границ расширились полетные программы по России.

Среди самых популярных направлений для путешествия с кешбэком оказались регионы Юга России. Безусловный лидер, как и летом – Краснодарский край. При этом туристы бронируют в основном либо ближайшие даты, либо сразу Новый год.

"Интересно, что популярные регионы становятся еще популярнее, а вот аутсайдерам не помогает даже кешбэк. Туристы активно покупают поездки в Сочи, Крым и Красную Поляну, но при этом не заинтересованы в поездках в Москву, Петербург и по Золотому кольцу – в том числе, из-за ужесточения в этих регионах коронавирусных ограничений", — отметили в ассоциации.

В АТОР добавили, что у крупных туроператоров доля туров, реализованных по акции с кешбэком, колеблется от 16-17% до 61%. В среднем по шести компаниям она составляет 44,9%, а у туроператоров, специализирующихся на турах по РФ, она выше всего.

Второй этап распродажи туров по России с кешбэком начался 15 октября. В его рамках россияне могут получить до 20% возврата средств на карту "Мир" при бронировании туров продолжительностью от двух ночей у туроператоров или гостиниц, участвующих в акции. Она продлится до 5 декабря.

По данным организатора акции Ростуризма, всего за время двух этапов распродажи россияне приобрели туров на более чем 4 млрд рублей.