"Мемориальная мастерская Грековых в здании Судного и Духовного приказов XVII века будет "живым" музеем. В одном ее помещении смонтирована экспозиция, посвященная реставраторам. В другом, как и сейчас, будут реставрировать фрески ученики Грековых, продолжающие дело своих педагогов", — отметил собеседник.

В кремлевской мастерской, где Грековы работали более 30 лет, сотрудники ГМЗ представят копии более 100 документов и фотографий, которые расскажут о семье реставраторов. "Здесь же будут около 40 их личных вещей: инструменты, которыми они работали, а также знаменитый берет, в котором Александр Петрович занимался восстановлением фресок и фотографировался", — уточнили в ГМЗ.

На мультимедийном экране музейщики будут показывать экскурсантам документальные фильмы о Грековых. Тут же будут экспонироваться несколько фресок, собранных под их руководством.

"А в собственно мастерской ученики Грековых, как и много лет назад, будут продолжать реставрацию фресок", — сказали в ГМЗ.

Кроме экскурсий для посетителей, здесь будут проходить занятия для реставраторов. "Примечательно, что эта учеба будет проходить по методикам Грековых, за столами, которые придумали Грековы, и в разработанной ими же системе освещения", — добавил собеседник агентства.

Потомственный дворянин, реставратор, художник, иконописец Александр Греков (1909-2000 годы) вместе с женой и соратницей Валентиной Грековой (1931-2019 годы) более чем за 30 лет по собственной методике собрал из обломков около 180 кв. м разрушенных в годы Великой Отечественной войны и считавшихся навсегда утраченными фресок XIV века из новгородской церкви Спаса-на-Ковалеве. В 1989 году Грековы получили Государственную премию СССР. Академик Дмитрий Лихачев написал о Грековых: "Это — самая героическая работа реставраторов, которую я когда-либо видел".