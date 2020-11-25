"В настоящее время динамично растет заболеваемость коронавирусом среди жителей края старше 65 лет. Этот показатель достиг высокой отметки — сто человек на сто тысяч населения. Предлагается введение запрета на проведение в общественных местах зрелищно-развлекательных, досуговых, в том числе новогодних мероприятий в период с 15 декабря 2020 года по 15 января 2021 года. С середины декабря в крае прогнозируется сезонный рост заболеваемости гриппом, при этом ожидается совместная циркуляция вируса гриппа и коронавируса", — говорится в сообщении по итогам заседания оперативного штаба региона.

В связи с этим принято решение усилить контроль за соблюдением режима самоизоляции жителями старше 65 лет.

В Алтайском крае коронавирус подтвержден более чем у 25 тыс. жителей.