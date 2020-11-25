На своей странице Донской указал, что он "путешественник, куратор лучших музеев и аттракционов России и не только". Как отмечают СМИ, мужчина имел вполне успешный бизнес с филиалами по всему миру. На момент смерти ему было 29 лет.

В группе "ВКонтакте", посвященной Архангельску, сообщают, что в африканской стране турист отдыхал с семьей, после чего вернулся в Россию – в Москву, Казань и затем Ижевск. Там ему, одному из всей семьи, стало плохо, он дважды вызывал скорую помощь, но врачи говорили, что это отравление. На третий раз туриста увезли в больницу, где ему поставили подозрение на COVID-19. После этого Донской впал в кому.

"До получения результатов теста на коронавирус мужчине не проводили комплексного обследования. Только спустя несколько дней врачи выяснили, что у него малярия. Пока родственники везли лекарства от нее, он умер", — пишут в группе.

Малярия – заболевание, передаваемое людям в результате укусов инфицированных самок комаров вида Anopheles. Она поддается профилактике и лечению. По информации Всемирной организации здравоохранения, непропорционально высокая доля глобального бремени малярии приходится на Африканский регион. В 2018 году там произошло 93% случаев заболевания малярией и 94% случаев смерти от этого недуга.

Симптомы малярии в чем-то схожи с COVID-19. Так, у человека начинается лихорадка, головная боль и озноб. В тяжелых случаях возникает дыхательная недостаточность и отказ нескольких органов.

Занзибар не требует от туристов обязательных прививок и вакцинации – в частности, от желтой лихорадки и малярии. Для своего спокойствия путешественники могут самостоятельно принимать таблетки от малярии, они несовместимы с алкоголем.