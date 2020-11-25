"Лица, прибывающие в Тунис регулярными авиарейсами в рамках организованных поездок, начиная с 24 ноября 2020 года освобождаются от обязательной самоизоляции сроком на 14 дней с даты их прибытия при выполнении ряда условий", — сообщили в министерстве.

Там пояснили, что туристы должны иметь при себе ваучер, подтверждающий бронирование и оплату организованного тура. Кроме того, необходимо предоставить при пересечении границы отрицательный результат ПЦР-теста, полученного не ранее, чем за 72 часа до момента регистрации на рейс в аэропорту вылета в Тунис.

Еще одно обязательное требование – заполнить санитарную анкету на сайте до даты вылета в Тунис.

Как сообщалось, Тунис 16 ноября изменил правила приема иностранных туристов, отменив деление стран по уровню распространения коронавируса, в соответствии с которым Россия относилась к красному списку, а ее граждане не могли попасть в страну. При этом для всех въезжающих туристов был введен обязательный 14-дневный карантин кроме тех, кто прибывает на чартерных рейсах по путевкам туроператоров.

Напомним, что прямое авиасообщение между Россией и Тунисом пока закрыто: не выполняются ни регулярные, ни чартерные рейсы. Но теперь в случае, если оно будет возобновлено, российские туристы смогут отдыхать в Тунисе.