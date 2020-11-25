"В настоящее время на территории зоопарка ведутся работы по трём объектам: павильону "Ластоногие", мосту между старой и новой территориями, а также дополнительному выходу из станции "Баррикадная". Все они будут сданы к середине следующего лета", — рассказал Загрутдинов.

По его словам, к настоящему времени завершён демонтаж старого павильона "Ластоногие" и готова фундаментная плита под новый.

"Это будет уникальный объект с бассейном для белух глубиной 6 метров, водоемом с морской водой и другими "фишками", — отметил Загрутдинов.

Другим обновлённым объектом, по его словам, станет пешеходный мост между старой и новой территориями, оформленный в виде закрученной морской волны.

"Мост шириной 10 метров будет выполнен из легких металлических конструкций и станет настоящим архитектурным шедевром", — рассказал глава департамента.

"Также активно ведётся строительство прямого входа в зоопарк из станции метро "Баррикадная". Павильон станции будет размещён на уровне минус 6 метров. По траволатору люди смогут попасть в кассовый зал зоосада. Помимо этого рядом будет построено помещение с залом для проведения конференций и мероприятий", — добавил Загрутдинов.

Помимо этого, к середине следующего года планируется завершить работы по обустройству детской зоны зоопарка.