"Предлагается запретить с 20 декабря оказание услуг общественного питания, в смысле кейтеринга, культурно-развлекательных при проведении любых мероприятий — банкетов, свадеб, торжественных новогодних корпоративных мероприятий, в том числе проводимых на территории гостиничных комплексов, спа-отелей, санаторно-курортных учреждений и иных средств размещения", — сказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса в среду.

Также в городе отменят детские "елки" в домах культуры, развлекательных комплексах и на общественных пространствах. "Все специально организованные новогодние форматы с 20 декабря по 15 января не проводятся. Новый год должен стать исключительно семейным праздником из-за эпидемиологической обстановки", — отметил губернатор.

При этом оперштаб не стал запрещать утренники в детсадах и школах, но провести праздники рекомендуют в своих группах и классах.

В Севастополе с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для всех жителей была отменена в начале лета, в начале октября ее вернули для граждан старше 65 лет. В городе закрыты театры и кинотеатры, запрещено проведение больших свадеб, групповых экскурсий и размещение гостей в отелях без справки о результатах тестирования на COVID-19, ограничена работа кафе и ресторанов по ночам.

Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 4 тыс. человек, более 100 пациентов умерли. Рекордный для региона суточный прирост выявленных случаев коронавируса был зафиксирован на утро 6 ноября — 84.