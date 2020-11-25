"В Турции появился "новый тип" российских туристов – они приезжают в страну на зимовку, продолжая работать удаленно в России. По сравнению с прошлыми годами таких туристов значительно больше", — пишет издание.

Тенденцию заметили и российские туроператоры.

"Все больше туристов сейчас интересуются качеством Wi-Fi в отеле, наличием стола для работы в номере, а также возможностью совершать прогулки по территории и окрестностям. Многие спрашивают про бассейны с морской водой и цены на спа-процедуры – хотят совместить полезное с приятным", — рассказала порталу "Интерфакс-Туризм" руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова.

По ее словам, часто на удаленку едут семьи с детьми, которые учатся дистанционно. Также среди туристов много любителей коротать зиму в экзотических странах, например, в Таиланде или на Бали. Но теперь такой возможности нет, и Анталья оказалась вполне адекватной заменой.

Макаркова отметила, неделя отдыха на двоих в отелях Турции в декабре с питанием "все включено" обойдется в 12-47 тыс. рублей в зависимости от уровня гостиницы. Средняя цена – около 25 тыс. В городских отелях можно остановиться в среднем за 17 тыс. рублей (питание – завтраки).

Фото: Pixabay.com

Об увеличении желающих перезимовать в Турции россиян сообщают в своих блогах и российские экспаты.

"Как ни странно, многие из тех, кто застрял в Турции весной 2020, когда границы были закрыты, сейчас возвращаются обратно на зимовку. Люди успели оценить все преимущества жизни в теплой стране, а также смогли перестроить свои взаимоотношения с работодателями и теперь спокойно работают удаленно", — написала одна из блогеров.

Она отметила, что ограничения из-за пандемии россиян не пугают.

"Перспектива сидеть на карантине в Турции – приятнее, чем мерзнуть в России. Кроме того, зима – идеальное время для путешествий и осмотра достопримечательностей без толп туристов, а турецкая лира упала к рублю как никогда раньше", — подчеркнула блогер.

По ее словам, недавно в Турции можно было совсем недорого арендовать жилье, но сейчас из-за массового наплыва "зимовщиков" цены выросли. По этой же причине появились очереди на получение вида на жительство.

"Начиная с октября в детских садах Антальи стало заметно, как много новых русских семей приехало на зимовку в Турцию. Вообще все дети в группе говорят только на русском", — отмечает блогер.

Между тем, другие пользователи говорят о недостатках зимовки в Турции. Среди них – отсутствие в домах центрального отопления, высокие цены за электричество, невозможность купить свинину и скудное разнообразие развлечений.

"В Турции сейчас сидят по домам, ходить абсолютно некуда. Рестораны только на вынос, по выходным комендантский час. Аланья — деревня... После Москвы — шок, похлеще дачной жизни", — пишут блогеры.

Россияне также отмечают, что зимой часто идут дожди, и из-за влажности приходится включать в домах все обогреватели и кондиционеры.

Фото: Pixabay.com

"Я обычно с середины января по конец марта в Москве, потом уже в Белек возвращаюсь. Как сейчас, посмотрим. В Турции много больных, бессимптомных вообще не тестируют, скрывают реальное положение ради туризма", — пишет одна из блогеров.

В 2019 году Турцию впервые в истории посетило свыше 7 млн российских туристов. В год пандемии поток сократился почти на 5 млн: с января по октябрь в стране отдохнули 1,9 млн россиян.