"Гражданам, вернувшимся из зарубежных стран и не занёсшим результаты тестов на COVID-19 в Единый портал государственных услуг (ЕПГУ), судом назначены штрафы на сумму более 4 миллионов 250 тысяч рублей", — говорится в сообщении управления, опубликованном на официальном сайте в среду.

Выплата штрафа назначена 355 гражданам, уточняется в сообщении. Всего же уведомления о явке для составления протокола об административном правонарушении были направлены почти 3 тыс. москвичей.

В управлении Роспотребнадзора по Москве напомнили, что сдача теста по возвращению из-за границы в течение трех дней и внесение результатов в личный кабинет на портале госуслуг является необходимым требованием, за нарушение которого применяется штраф, согласно ч. 2 ст. 6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ).

Данная статья предусматривает для граждан административную ответственность в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей, а в случае, если же эти действия (бездействия) повлекут причинение вреда здоровью других людей, то штраф может увеличиться на сумму от 150 тыс. до 300 тыс. рублей.