Автор работы, челябинский художник Елена Щетинкина, создала скульптуру под названием "Вирус" еще в 1987 году, когда работала главным художником Южноуральского фарфорового завода. Долгое время работа лежала на полке. "Но в этом году ее сюжет оказался пугающе актуальным", — отмечает пресс-служба.

"Вирус" представлен, как человекоподобное когтистое существо, восседающее на почерневших домах обезлюдевшего города, а в его огромной кроваво-красной пасти — остатки погубленного им человечества: руки, ноги и головы. Образ жутковатый и ироничный одновременно", — пишут представители музея.

В конец недели скульптура будет представлена в новой экспозиции "Художники в музее", она проводится в рамках подготовки к 100-летию музея.

Также, в нее вошли работы челябинских живописцев, графиков и скульпторов, принимавших участие в оформлении нынешнего здания музея и его постоянной экспозиции — Бориса Тряпицына, Виктории Питиримовой и Владимира Витлифа.