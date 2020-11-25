По информации ассоциации, в этом году места размещения в Петербурге бронируют на новогодние праздники сдержаннее, чем в прежние годы. Сейчас гостиницы в городе также загружены меньше обычного, хотя цены в два-три раза ниже, посетовали в ассоциации.

По данным комитета, всего в Петербурге 1 тысяча 61 место размещения — гостиницы, хостелы, санатории. Это более 87 тысяч классифицированных мест.

Петербург ежегодно входит в число самых популярных направлений для отдыха на новогодние и рождественские праздники.