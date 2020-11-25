Всего в октябре в Таиланде побывала тысяча иностранных путешественников, в том же месяце годом ранее их число составило более 3 млн.

Таиланд с октября начал ослаблять ограничения на въезд, чтобы позволить туристической отрасли постепенно восстанавливаться. Первым регионом, куда смогли приехать иностранные туристы, стал полуостров Пхукет, причем только напрямую через местные аэропорты, транзитные рейсы запрещены.

Для возвращающихся туристов правительство ввело специальную долгосрочную туристическую визу (STV), по которой иностранный гражданин может пребывать в стране 60 дней, а затем при желании продлить ее еще на 30.

Как сообщалось, такую визу могут получить и граждане России. Правда, въезд все равно связан со множеством ограничений. Туристам нужно сделать ПЦР-тест на коронавирус перед вылетом, получить справку о здоровье, а после прилета провести 14 дней на карантине в одном из одобренных правительством отелей.

Кроме того, в стране сохраняется чрезвычайное положение, которое теперь продлено до конца ноября. Режим ЧП дает силам безопасности Таиланда право вводить комендантский час, блокировать отдельные районы Бангкока, производить задержания без санкции суда, подвергать цензуре СМИ, вводить запрет на проведение политических акций, если число участников превышает пять человек.

Всего в 2019 году Таиланд посетило около 40 млн иностранных туристов, в том числе почти 1,5 млн россиян. Доходы от туризма составили более $60 млрд. Представители турбизнеса несколько раз обращались к властям страны с просьбой открыть ее для иностранных туристов, так как внутренний туризм, который пыталось развивать правительство для помощи пострадавшей туротрасли, не приносит достаточно средств.