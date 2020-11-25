Эта сумма включена в проект федерального бюджета на предстоящую трехлетку, следует из пояснительной записки к проекту постановления правительства, опубликованному Минтрансом на портале regulation.gov.ru. В 2021 г. планируется выделить 4,3 млрд руб., в 2022 г. — 2,7 млрд руб., в 2023 г. — 1,8 млрд руб. Проект бюджета принят Госдумой во втором чтении, третье ожидается в четверг.

Средства должны пойти на завершение строительных работ в "Домодедово", начатых несколько лет назад компанией "СУ-1". В 2012 году Росавиация заключила с ней контракт на реконструкцию первой взлетно-посадочной полосы (ВПП-1). В 2014 году началось строительство дополнительной полосы — взамен ВПП-2. К Чемпионату мира по футболу 2018 года "СУ-1" должна была построить перроны для стоянки самолетов возле нового сегмента терминала "Домодедово" — Т2.

Однако в процессе работ подрядчик столкнулся с финансовыми трудностями и обанкротился, в 2018 году контракты с ним расторгли. Существующая ВПП-2 "Домодедово" частично выведена из эксплуатации и разобрана, из-за чего не может принимать несколько типов самолетов и не используется в сложных метеоусловиях. Терминал Т2 простаивает из-за отсутствия доступа к телетрапам со стороны перронов.

В бюджете-2020 на достройку этих объектов было заложено 3,7 млрд руб. Согласно материалам сайта госзакупок, контракты на большую часть этой суммы получило АО "Центродорстрой". При этом срок строительно-монтажных работ составляет не менее четырех лет, начиная с 2019 года, говорится в пояснительной записке Минтранса. "Их завершение в полном объеме требует выделения дополнительных средств федерального бюджета, что поддержано правительством РФ", — сказано в записке.

В прошлом году "Домодедово" обслужило 28,3 млн человек (-4% г/г), став вторым крупнейшим аэропортом РФ. Основные базовые авиакомпании — S7 Airlines, "Уральские авиалинии", Red Wings. Своим единственным акционером "Домодедово" называет предпринимателя Дмитрия Каменщика.