"Нам официально подтвердили, что мы включены на 2026 год в проведение Арктических зимних игр. В апреле мы уже должны сдать чистовой вариант по проведению Игр на территории Ямала. (...) На мой взгляд, мы сегодня способны все это сделать", — сказал Мажаров на пресс-конференции в среду.

Он добавил, что в рамках подготовки к Играм "будет очень много делаться".

"Мы надеемся, что в ближайшее время "Ямал-Арена" будет построена, там будут проходить основные мероприятия. Нам нужно привести в порядок наши лыжные трассы. В этих странах всегда дети живут в школах, на это время у них плановые каникулы. Нам надо посмотреть, что мы можем в этой части придумать", — отметил замгубернатора.

По его словам, в рамках Арктических зимних игр проводятся соревнования по 18 видам спорта, в том числе по традиционному спорту коренных малочисленных народов. Участниками Игр являются школьники, молодежь. На Ямал ожидается приезд порядка 2,5 тыс. спортсменов, приблизительно 2 тыс. волонтеров.

Замгубернатора считает, что проведение Игр даст импульс для развития туризма на Ямале, а также привлечет жителей округа к занятиям спортом.

"Для нас очень важно, что при проведении Зимних игр растет не только спортивная инфраструктура региона, но и вся социальная инфраструктура. Для нас очень важно, что в этот момент времени и при подготовке резко возрастает количество молодежи, которая хочет заниматься спортом. После проведения таких мероприятий резко возрастают туристические потоки на данную территорию", — сказал он.

Впервые ЯНАО выступил с предложением рассмотреть вопрос проведения соревнований на своей территории в марте 2014 года. В июле 2017 года с одобрения МИД России в международный комитет Арктических зимних игр была подана предварительная заявка.

На Играх 2018 года состоялась деловая встреча представителей ямальской делегации с членами международного комитета, заявка региона была одобрена. В марте 2019 года комиссия Арктических зимних игр посетила Ямал и положительно оценила возможности округа по организации и проведению международных соревнований.

В сентябре 2020 года стало известно, что Международный комитет Арктических зимних игр утвердил график проведения соревнований на период с 2024 по 2032 годы, в 2026 году на Ямале базовыми площадками для проведения игр станут города Лабытнанги и Салехард.

Арктические зимние игры проходят с 1970 года каждые два года. До сих пор они проводились только на территории США, Канады и Дании (Гренландии). ЯНАО участвует в данных соревнованиях с 1992 года. Ямальцы выступают в дисциплинах: арктическое многоборье, баскетбол, бег на снегоступах, биатлон на лыжах и снегоступах, волейбол, горные лыжи, лыжные гонки, настольный теннис, сноуборд, фигурное катание и футзал.