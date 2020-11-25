"Я выступаю за открытие всех торговых точек в течение четырех остающихся воскресений перед Рождеством", — приводят французские СМИ слова министра.

Ле Мэр также указал, что такая мера позволит владельцам магазинов "ликвидировать убыток в товарообороте". При этом министр подчеркнул, что для открытия по воскресеньям нужно будет еще получить "зеленый" свет от мэрий и от профсоюзов.

Во Франции, как и во многих странах Европы, многие торговые точки закрыты по воскресеньям.

Слова Ле Мэра прозвучали после того, как ранее президент страны Эммануэль Макрон объявил о некоторых этапах смягчения режима ограничительных мер.

С субботы, 28 ноября, при соблюдении строгих санитарных правил возобновит работу торговый сектор, однако магазины смогут работать только до 21:00.

Жителям страны разрешат перемещаться в радиусе 20 км от дома в течение трех часов. Возобновятся внешкольные занятия на открытом воздухе. Вновь разрешаются религиозные церемонии, но при строгом ограничении 30 участниками.

При этом президент предупредил, что многие ограничения сохраняются, по-прежнему отдается предпочтение дистанционной работе, не допускаются частные собрания или семейные празднества, а также перемещения, в которых нет большой необходимости.

Следующий этап начнется 15 декабря, если ежедневная цифра заражений коронавирусом снизится до 5 тыс. Откроются кинозалы, театры, музеи при соблюдении строгого санитарного протокола.