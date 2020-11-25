В январе-октябре группа "Аэрофлот" перевезла 25,8 млн пассажиров, что на 50,3% ниже результата аналогичного периода 2019 года. В октябре 2020 года группа перевезла 2,7 млн пассажиров, что на 47,1% ниже результата за октябрь 2019 года. В сентябре падение перевозок группы было на уровне 40% год к году, в августе — 41%.

На внутренних линиях группа перевезла в октябре 2,4 млн человек (-15%), на международных — 339,6 тыс. (-86%).

Загрузка пассажирских кресел за 10 месяцев составила 73,8%, что на 9 процентных пункта меньше, чем за аналогичный период 2019 года. В октябре группа "Аэрофлот" снизила загрузку пассажирских кресел на 4,7 процентного пункта до 78%.

"В октябре 2020 года продолжилось восстановление объемов внутренних перевозок группы "Аэрофлот" и частичное восстановление международного авиасообщения. В дополнение к рейсам в Турцию, Великобританию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Мальдивы, Казахстан, Киргизию, Беларусь, на основании разрешений от регулирующих органов, с ограниченной частотой добавились рейсы в Сеул (Южная Корея) и Белград (Сербия). С ноября также с ограниченной частотой возобновляются полеты в Токио (Япония)", — говорится в сообщении.

В октябре изменений в парке группы "Аэрофлот" не произошло: на конец месяца он насчитывал 357 воздушных судов.

"Аэрофлот" — крупнейшая авиационная группа в РФ, объединяет одноименную компанию, работающую в премиальном ценовом сегменте, "Россию" (средний сегмент), низкобюджетную "Победу" и летающую на Дальнем Востоке "Аврору". После недавно проведенной допэмиссии акций "Аэрофлота" доля государства в нем через Росимущество выросла до 57,34%, доля free float размылась до 40,65%. Размер квазиказначейского пакета сократился до 1,96%, менеджмента компании — до 0,05%.