В частности, 28 ноября будет отменен поезд, следующий с Киевского вокзала в аэропорт "Внуково" в 23:00, а также поезд из аэропорта на вокзал в 23:00.

Кроме того, 29 ноября будут отменены поезда отправлением с Киевского вокзала в 6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 12:00, 18:00 и 19:00 и поезда отправлением из "Внуково" в 6:00, 8:00, 10:00, 12:00, 13:00, 19:00 и 20:00.

Время отправления и прибытия ряда аэроэкспрессов будет изменено.

Перевозчик рекомендует пассажирам предварительно ознакомиться с расписанием движения поездов перед поездкой и заранее прибывать в терминалы "Аэроэкспресса".