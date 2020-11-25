"Государственный природный заказник краевого значения "Подлужный" будет создан в Изобильненском городском округе в 2021 году. На его территории, включающей уникальные памятники и живописные уголки дикой природы, планируется сформировать несколько маршрутов, которые будут интересны экотуристам — гостям и жителям региона", — сказал представитель управления.

По его словам, министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды края подготовило и внесло на рассмотрение в правительство региона перечень планируемых к созданию особо охраняемых природных территорий краевого значения, среди которых предусмотрена организация и данного заказника.

"В результате будет исполнена инициатива жителей села Подлужное, которые ранее предложили придать соответствующей территории в границах Изобильненского городского округа правовой статус особо охраняемой", — отметил собеседник агентства.

Маршруты будут включать посещение природных объектов, в том числе известняков-ракушечников, которые появились здесь миллионы лет назад на дне Сарматского моря, а также перелесков у гор Белой, Лысой, Прерванки, многочисленных родников. Весной здесь расцветают первоцветы, а летом туристов привлекают земляничные поляны.

В этом году Минприроды России уже согласовало создание восьми особо охраняемых природных территорий краевого значения в регионе — государственных природных заказников "Дюна", "Бажиган", "Степан Бугор" и памятников природы "Полоса скал и оползших глыб среднесарматского известняка в верховьях балки Татарка", "Косякинский песчаный карьер", "Гора Острая", "Четвертая балка" и "Балка Второй Лог".

"Работа по расширению сети особо охраняемых природных территорий краевого значения ведется министерством по поручению губернатора Ставрополья Владимира Владимирова с учетом создания в дальнейшем там новых объектов и маршрутов для экотуристов", — подчеркнул он, уточнив, что "экотуризм является одним из стратегических направлений развития индустрии туризма и отдыха на Ставрополье".

На Ставрополье созданы 107 особо охраняемых природных территорий краевого значения, в том числе госзаказники и памятники природы.

В реестре на официальном сайте министерства туризма и оздоровительных курортов Ставрополья представлен потенциал 40 государственных природных заказников региона. В ходе их посещения можно увидеть животных и растения из Красной книги. В частности, в заказнике "Соленое озеро" в Петровском районе расположены два реликтовых водоема с целебными грязями и илом.

Мероприятия по развитию курортов и туризма проводятся на Ставрополье в рамках краевой госпрограммы "Туристско-рекреационный комплекс".