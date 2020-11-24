Как сообщает пресс-служба главы республики, соответствующее распоряжение подписал президент Абхазии Аслан Бжания.

"Запретить на территории Абхазии до 12 января 2021 года деятельность дошкольных и общеобразовательных организаций вне зависимости от их организационно-правовой формы и формы собственности, проведение свадебных, торжественных, праздничных и иных массовых мероприятий в банкетных залах, ресторанах, кафе, барах и иных объектах общественного питания", — отмечается в документе.

В соответствии с распоряжением, запрещается деятельность учреждений культуры, фитнес-центров, тренажерных залов, плавательных бассейнов, СПА-салонов, саун, а также деятельность образовательных кружков, танцевальных, репетиционных, спортивных и компьютерных залов, боулингов, детских игровых центров, иных развлекательных и досуговых заведений.

Также ограничивается количество лиц, принимающих участие в траурных и поминальных мероприятиях. Жителям республики рекомендовано воздержаться от посещения культовых объектов религиозных организаций в период проведения праздничных мероприятий.

По данным Минздрава республики, количество выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 5442человек. 70 пациентов скончались, выздоровели 3623 человека.