Приказ с перечнем опубликован на сайте ведомства. В него вошли 266 маршрутов, перевозки по ним будет выполнять 21 авиакомпания, в том числе S7, Utair, "Азимут", "Якутия", "Ямал", Red Wings, "ЮВТ Аэро", "РусЛайн". Ожидаемый объем пассажиропотока — около 3,7 млн человек.

Для выполнения программы из федерального бюджета выделено 7,7 млрд руб. При этом большую часть маршрутов, согласно опубликованному приказу, будут софинансировать регионы.

"Следует отметить, что порядка 70% от общей суммы предоставленных субсидий будут использованы на маршрутах, заявленных к выполнению на воздушном судне Sukhoi Superjet", — говорится в сообщении ведомства.

Всего в Росавиацию поступило 26 заявлений авиакомпаний, выразивших готовность выполнять перевозки в следующем году в рамках постановления №1242. Заявки поданы на 580 маршрутов с общим объемом субсидирования 35,4 млрд руб., отмечает ведомство.

На 2020 год Росавиация утвердила перечень из 262 субсидируемых маршрутов. Рейсы по ним выполнял также 21 перевозчик. Для выполнения программы из федерального бюджета было выделено 8,35 млрд руб. При этом пассажиропоток ожидался на уровне 2,5 млн человек.