"У нас готовится целая программа по развитию туризма. В составе нового правительства мы туризм выделяем как отдельное направление. Мы планируем развивать водный туризм, используя наши водные артерии, создавать новые экологические маршруты. Кроме того, намерены реализовать ряд инвестпроектов, связанных с горнолыжным туризмом", — сказал глава региона.

По мнению Махонина, в настоящее время Прикамье немного недооценено туристами, хотя в регионе есть все, что может привлечь жителей страны и иностранных гостей: красивая природа, замечательные традиции, культурные ценности.

Он отметил, что для развития туризма власти региона работают над продвижением брендов Прикамья, а также прорабатывается вопрос о создании в Москве и Санкт-Петербурге визит-центров Пермского края.

Кроме того, в крае строится несколько гостиниц хорошего уровня, которые помогут создать комфортные условия для гостей.

Как сообщалось со ссылкой на пресс-службу агентства по туризму и молодежной политике Пермского края, в январе-августе текущего года 47% туристов оставались в крае на два дня, 16% — на три дня, 9% — на четыре дня, 28% — на пять дней и более.

Замруководителя агентства по туризму и молодежной политике региона Сергей Хорошутин в интервью "Интерфаксу" сообщал, что в первую очередь интерес к краю проявили жители соседних регионов, Москвы и Санкт-Петербурга. По словам Хорошутина, массового закрытия туроператоров в крае по итогам сезона отпусков и на фоне коронавирусных ограничений не произошло.

В Пермском крае популярны весенние сплавы, походы, активный отдых. В общей сложности для путешественников разработано более 400 туров в сфере активного оздоровительного, промышленного и гастрономического туризма.

В частности, приехав в Пермский край, можно отправиться в поход на камни Полюд и Ветлан, прогуляться по Каменному городу или устроить сплав по Чусовой, Усьве, Вишере. Любители истории могут отправиться в Архитектурно-этнографический музей "Хохловка", по вотчинам князей Строгановых, посетить первый город на Урале — Чердынь или познакомиться с купеческими традициями Кунгура. Зимой же можно прокатиться по снежным трассам на горнолыжных комплексах.

Сообщалось также, что Пермский край заинтересован в строительстве глэмпингов на территории региона, потенциальные инвесторы получат финансовую поддержку для реализации проекта. Первый в крае глэмпинг появился в этом году на берегу Камы в городе Оса.