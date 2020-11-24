"Пока вы видим, что популярные отели повысили цены в пределах традиционных 10%, однако динамика цен будет меняться при увеличении спроса. В период высокого спроса рост цен может достичь 25-30%. Наибольшая загрузка отечественных курортов ожидается с 15 июня по 20 августа", — сказали в АТОР.

Там уточнили, что 10%-ное повышение произошло в основном в востребованных отелях Сочи и Анапы, в то время как гостиницы на других черноморских курортах более сдержанны (рост цен не более 5%).

"Ведущие туроператоры уже открыли раннее бронирование туров по России на лето-2021. Самые популярные направления – это Сочи, Крым и Анапа, на них приходится около 60% всех летних продаж. А вот Карелия, которая стала одним из лидеров минувшего летнего сезона, на этапе ранних продаж пока не пользуется спросом", — отметили в ассоциации.

В АТОР добавили, что в основном бронируют отели 4* и 5*. При этом средняя продолжительность поездок составляет 10 дней, поскольку более половины туристов предпочитают путешествия на собственном автомобиле.

"Но по большей части туристы не торопятся с ранним бронированием летнего отпуска. Тому есть несколько причин, и главная – "подвешенная" ситуация из-за пандемии, а также снижение платежеспособности населения", — рассказали в ассоциации.

Кроме того, из-за сдвига летнего сезона-2020 многие туристы поехали на отдых только в межсезонье или планируют отдых уже на период новогодних праздников, о чем свидетельствует высокая загрузка курортов горного и прибрежного кластеров Сочи и популярных курортов Крыма.