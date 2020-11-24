"Этот шаг станет положительным сигналом для иностранных туристов о том, что Индия готова их принимать, и позволит туроператорам планировать продажи на 2021 год. Он также станет стимулом для индустрии, пострадавший от пандемии и не получившей существенной помощи от правительства", — говорится в обращении.

Президент IATO Пронаб Саркар заявил, что для сохранения рабочих мест в туротрасли необходимо запустить план по ее восстановлению как можно раньше

"Если представители турбизнеса будут знать заранее о планах правительства по возобновлению выдачи электронных и туристических виз, а также международного авиасообщения, они смогут информировать об этом своих иностранных партнеров и клиентов. Кроме того, это позволит заранее начать продвигать Индию на международном рынке как безопасное место отдыха", — добавил он.

Иначе, по его словам, иностранные туроператоры и туристы выберут другие страны, а Индия рискует потерять оставшуюся часть зимнего и летний сезон 2021 года.

Индия в 2019 году приняла около 11 млн иностранных туристов. Как и другие страны, в марте 2020 года она закрыла границы для иностранных гостей из-за пандемии. В августе министр гражданской авиации страны сообщил, что ведет переговоры с российскими властями о возобновлении авиасообщения, но пока этого не произошло.

Всего в Индии заразились коронавирусом почти 9,2 млн человек, умерли 134 тыс. Население страны составляет почти 1,4 млрд человек.