"Стоимость пакетного тура на Мальдивы на двоих с чартерным перелетом составит от 161,5 тыс. рублей. Сюда входит размещение на полном пансионе в отеле категории 3*, расположенном на первой береговой линии одного из островов. Тур на аналогичных условиях с перелетом регулярным рейсом обойдется в 305 тыс. (невозвратные билеты) или в 355 тыс. (возвратные)", — сказали в компании.

Чартерные перелеты по маршруту Москва ("Внуково") – Мале будет выполнять авиакомпания AZUR air раз в неделю по субботам в течение всего осенне-зимнего расписания. Старт полетной программы – 28 ноября. Туристов на острова будут доставлять самолеты Boeing 777-300ER на 540 мест с бизнес-классом.

Путешественники могут выбрать размещение в ста отелях 3-4-5*, расположенных на 16 атоллах.

"Наибольшим спросом пользуются туры с вылетами на ближайшие даты и новогодние каникулы. К бронированию доступны как туры на чартерной перевозке, так и пакеты на регулярных рейсах российских и зарубежных авиаперевозчиков. Без виз россияне могут находиться на Мальдивах до 90 дней", — рассказали в пресс-службе туроператора.

Тем не менее, при въезде на острова все иностранцы, за исключением детей до 1 года, обязаны иметь при себе отрицательные ПЦР-тесты на COVID-19 на английском языке. Тест должен быть сделан не ранее чем за 96 часов до вылета.

Также за 24 часа до прибытия на Мальдивы необходимо получить QR-код после заполнения специальной анкеты Traveller Health Declaration на официальном иммиграционном сайте правительства. Аналогичную процедуру необходимо повторить перед обратным вылетом — не ранее, чем за 24 часа до рейса.

Полученный QR-код предъявляется при прохождении паспортного контроля, он должен быть у каждого туриста в группе. После прилета все пассажиры проходят обязательную термометрию в аэропорту, и в случае выявления повышенной температуры и других симптомов заболевания путешественника могут попросить сдать тест на COVID-19. Кроме того, до поездки на Мальдивы все туристы обязаны скачать и установить на смартфон приложение Trace Ekee, его нельзя удалять до конца путешествия.

При размещении в гостевых домах туристы должны самостоятельно за свой счет сдать ПЦР-тест при выезде и предъявить его результаты в аэропорту.

На Мальдивах действуют строгие правила санитарной безопасности. Там обязательно ношение масок, туристам запрещено покидать острова-курорты, куда они приехали отдыхать.