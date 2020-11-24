"Ставропольский край — поликультурный регион, имеющий памятники истории, культуры и архитектуры. Наш край богат культурой казачества, поэтому в регионе развиваются этнографические центры и подворья, а также будет вестись разработка новых маршрутов", — сказал министр.

Активно этнографический туризм развивается в Левокумском районе, где в составе кластера Левокумье туристов принимает этнодеревня, состоящая из подворий казаков-некрасовцев, гостиница, этнографический музей.

Туристы также могут посетить подворье "Горячеводская казачья община" в Пятигорске, где познакомятся с бытом терских казаков. О традициях и казачьей культуре также расскажут в этнографическом центре "Казачье подворье", который расположен в станице Боргустанской.

Глава Минтуризма края также пояснил, что в регионе планируется реализовать еще один проект по развитию этнографического туризма — "Маршруты казачьего Ставрополья".

Как пояснила "Интерфаксу" инициатор проекта "Маршруты казачьего Ставрополья" Наталья Гребенькова, туристы смогут познакомиться с историческими и современными объектами, связанными с казачеством. Это этнографические подворья, монументы и памятники, природные достопримечательности, регулярные публичные мероприятия событийного характера.

Планируется, что 60 локаций будут поделены на три маршрута: "Малый кубанский круг" будет включать в себя Ставрополь и окрестные места, "Малый терский круг" — агломерацию Кавказских Минеральных Вод и ближайшие территории, маршрут "Большой ставропольский круг" будет включать удаленные объекты. Все это будет объединено в единый портал с мультимедийной картой маршрутов, который будет выступать как гид-путеводитель.

Мероприятия по развитию курортов и туризма проводятся на Ставрополье в рамках краевой госпрограммы "Туристско-рекреационный комплекс".