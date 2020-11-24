На торги выставлялись по 100% минус 1 акция "РЖД-Здоровье", принадлежащих ОАО "Российские железные дороги. Стартовая цена была установлена на уровне 8,87 млрд рублей, минимальная — 6,674 млрд рублей.

Изначально аукцион был назначен на 23 октября, затем торги переносились. Аукцион состоялся 23 ноября.

Согласно данным "СПАРК-Интерфакса", Клячину принадлежит 100% "Эрува". Девелопер является одним из крупнейших игроков на столичном рынке недвижимости, владельцем гостиничного оператора Azimut Hotels, отеля "Метрополь" и целого ряда других активов, чье состояние Forbes оценивает в $1,6 млрд. Компания зарегистрирована в деловом квартале "Красная Роза", принадлежащем структурам бизнесмена.

Согласно материалам ВТБ, организатора торгов по продаже РЖДЗ, еще одним участником аукциона было ООО "Международное агентство репродуктивной медицины Репрохелп". Владельцы "Репрохелпа" — Ксения Краснопольская, Андрей Ляхов, Вера Маневич.

В рамках "РЖД-Здоровья" объединены 19 корпоративных санаториев монополии. В начале 2020 г. о планах продажи компании на аукционе как непрофильного актива говорил Андрей Старков, занимавший тогда пост замглавы "Российских железных дорог". В здравницах РЖДЗ "примерно уже процентов 60 — это не сотрудники, не члены семей РЖД", описывал он предпосылки к решению о выходе перевозчика из "дочки".

В августе продажу "РЖД-Здоровья" одобрило правительство РФ. Актив может быть продан "по цене, не ниже рыночной, определенной на основании отчета независимого оценщика". В сентябре "Российские железные дороги" выставили непрофильный актив на продажу.

Согласно сайту "РЖД-Здоровья", его санатории находятся на Черноморском побережье Кубани (три — в Сочи, по одному — под Туапсе, в Кабардинке, в Анапе), в регионе Кавказских Минеральных Вод (Кисловодск, Ессентуки и Железноводск), а также в Нальчике (Кабардино-Балкария), в Подмосковье (в Сергиево-Посадском районе), в Воронеже, Саратове, Воронежской (Лиски), Кировской (п. Сосновый бор), Курганской (Шадринск) и Калининградской (Светлогорск) областях, в Алтайском крае (Белокуриха).