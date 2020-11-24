"Мы не можем позволить себе организовывать в стране отдых с горными лыжами, потому что не в состоянии контролировать связанные с этим сферы (на безопасность, связанную с COVID-19 — ИФ)", — сказал Конте.

Большинство итальянских горнолыжных курортов расположены на севере страны, куда традиционно отправляются на Рождество и Новый год многие жители страны целыми семьями.

Власти северных областей Италии, экономика которых сильно зависит от туризма, настаивают, что горнолыжные курорты подготовлены для безопасного катания. В частности, предполагается сократить на 50% максимальное число людей, которые могут подниматься на одном кресельном подъемнике или гондоле, и ввести обязательное ношение масок, онлайн продажу ски-пассов и ряд других мер.

Во французских Альпах и Пиренеях, между тем, также сложилась неопределенная ситуация с работой горнолыжных курортов. Премьер Франции Жан Кастекс во время встречи с представителями этой туристическо-спортивной сферы указал, что "вопрос пока не совсем решен". Он отметил, что все будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации. В настоящее время курорты в стране закрыты, так как в стране действует общенациональный "локдаун".

В Австрии, которая также является популярным туристическим направлением среди лыжников и сноубордистов, наибольшая часть курортов остается закрытой как минимум до 6 декабря.

В Швейцарии же курорты в большинстве своем заработали, однако — при усиленных мерах безопасности. В частности, введено обязательное ношение маски не только на закрытых подъемниках, но и во время ожидания в очереди.