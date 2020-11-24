"Мы не планируем вводить дополнительные ограничения. Честно говоря, хочется перед Новым годом какие-то из них снять", — сказал Воробьев в интервью телеканалу "Россия-1".

Губернатор выразил надежду, что усилия медицинского персонала и начавшаяся вакцинация от коронавирусной инфекции позволит это сделать.

В настоящее время в Подмосковье действует ряд ограничений: в том числе, введен запрет на проведение массовых мероприятий и посещение помещений музеев. Люди старше 65 лет находятся на самоизоляции.