Так, в начале февраля в реестре содержались данные о 535 туристических компаниях, которые занимаются международным выездным туризмом. По состоянию на 24 ноября таких туроператоров 442.

Сократилось и количество компаний, которые занимаются внутренним туризмом – 4104 (было 4318), а также международным въездным – 3034 (было 3195).

Всего в реестре туроператоров находится 4351 компания, это на 244 меньше, чем до начала пандемии.

В ноябре Ростуризм исключил из реестра двух туроператоров: "Городской туроператор в Останкино" был ликвидирован, а у ООО "Аривик Райзен" из сведений в реестре была исключена сфера деятельности "международный выездной туризм".

По данным экспертов туротрасли, из-за коллапса туризма, связанного с пандемией коронавируса, с рынка ушли от 30 до 50% турагентств.