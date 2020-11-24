В частности, с 26 по 30 декабря "Праздник Новогодней елки" для обучающихся 1-4 классов школ Санкт-Петербурга пройдет в формате телевизионного спектакля. Ледовое шоу "Снежная королева" будет снято с использованием новейших виртуальных технологий, что, по словам Сухенко, позволит создать новую живую картинку.

Традиционных гуляний на Дворцовой площади также не будет. В ночь с 31 декабря на 1 января состоится телевизионная трансляция праздничной программы с участием популярных артистов.

Также отменяется ежегодная встреча Деда Мороза на Дворцовой площади, добавил глава комитета.

Председатель комитета по печати Владимир Рябовол со своей стороны сообщил, что город уже начали украшать в Новому году. К 1 декабря будут украшены основные проспекты — Невский, Московский, Пулковское шоссе, к 10 декабря завершится основное запланированное оформление города, а к 20 декабря в ретро-стиле будет украшена новогодняя ель на Дворцовой площади.

Рябовол отметил, что в этом году жители города высказались за установку на Дворцовой площади живой ели, композицию дополнят несколько небольших елей. Кроме того, на основных площадях города установят 15 искусственных елей высотой 20 метров, а по городу — еще 44 пятнадцатиметровых и две восьмиметровых.

Власти уточнили, что метро в ночь на 1 января работать не будет.