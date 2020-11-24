"В прошлом году праздник собрал порядка 7 тыс. человек только на двух основных локациях события. В условиях распространения COVID-19 Роспотребнадзор не разрешил проводить столь массовое событие. На бесконечные звонки от тех, кто надеялся побывать на ярком празднике, организаторы вынуждены отвечать "нет, в этом году долгожданное событие впервые за шесть последних лет не состоится", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, несмотря на отсутствие массовых развлекательных мероприятий, у гостей региона есть возможность полюбоваться на лебедей, зимующих на уникальном незамерзающем озере.

"Сотни белоснежных птиц прилетели на озеро Светлое. Туристические компании региона организуют регулярные туры выходного дня к местам зимовки лебедей", — подчеркивается в пресс-релизе.

Как сообщалось, в Алтайском крае с 1973 года функционирует заказник "Лебединый". Озеро Светлое не замерзает зимой из-за теплых ключей, которые бьют в водоеме, егеря подкармливают птиц. На озере есть смотровая площадка, куда уже несколько лет организованными группами возят туристов полюбоваться на необычное зрелище — белых птиц, спокойно чувствующих себя среди сибирских снегов.

Несколько лет назад в крае впервые провели праздник "Алтайская зимовка", приуроченный к прилету лебедей и началу зимнего туристического сезона в регионе. С тех пор праздник стал традиционным.

Всего в Алтайском крае коронравирус подтвержден у 24 тыс. 774 жителей.