"Стоимость посещения нацпарка увеличится со 150 до 300 рублей с человека. Это касается всех туристов — организованных и самостоятельных. При этом проезд автотранспорта не подорожал и составит 150 рублей. С пассажиров рейсовых автобусов плата взиматься не будет. В то же время расширена категория лиц, которым можно будет приехать к нам бесплатно", — пояснила Большакова.

Так, льготниками стали все граждане пенсионного возраста, маленькие дети и школьники, малоимущие граждане, инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи, ветераны боевых действий и другие. О количестве льготников говорит тот факт, что в 2019 году на косе побывало более 70 тыс. человек, которым предоставлялась 50% скидка. Теперь они освобождены от оплаты, добавила пресс-секретарь.

По ее словам, повышение стоимости связано с увеличением туристической нагрузки на инфраструктуру нацпарка и необходимостью поддерживать ее в надлежащем состоянии. Коса является одним из самых посещаемых мест уже многие годы. Так, за неполных три летних месяца 2020 года в нацпарк прибыло 844 туристических автобусов, на которых приехало более 20 тыс. человек. Кроме того, здесь побывали тысячи самостоятельных туристов и отдыхающих. Много на косе туристов и в эти осенние месяцы.

"Для посещения в нацпарке открыты три туристических маршрута, семь экологических троп, а также музейный комплекс Визит-центр. На последнем работают экскурсоводы нацпарка. На других объектах — аккредитованные экскурсоводы, которые представляют туристические фирмы или занимаются персональными турами. Также посетители могут воспользоваться нашим электронным гидом", — рассказала Большакова.

Куршская коса представляет собой песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть — 48 км, литовская — 50 км), шириной от 400 м до 4 км. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО.

Пляжи косы очень популярны в России и Литве из-за малого количества отдыхающих и красивых пейзажей.