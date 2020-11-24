Как сообщалось, в августе впервые с февраля был зафиксирован рост внутреннего пассажиропотока в сравнении с прошлым годом — он был на уровне 5,7%. В сентябре рост ускорился до 6,8% год к году.

Международные перевозки в октябре упали на 77%, до 1,2 млн пассажиров, следует из данных Росавиации. В сентябре падение было на уровне 78%, перевезено 1,3 млн пассажиров.

Всего в октябре российские авиакомпании перевезли 6,8 млн человек, что на 39% меньше, чем годом ранее. Месяцем ранее пассажиропоток был на уровне 8,76 млн человек (-31,7% г/г).

Крупнейшей по пассажиропотоку авиакомпанией седьмой месяц подряд стала S7, которая перевезла 1,17 млн человек, снижение показателя к прошлому году составило 4,8%.

На втором месте — "Аэрофлот", он перевез 1,08 млн человек (-65,8%). На третьей строчке оказалась "Победа", которая обслужила 1,04 млн пассажиров (+10,6%). Рейсами "России" воспользовались 554,9 тыс. пассажиров (-41,1%), дальневосточной "Авроры" — 65 тыс. человек (-54,5%). Таким образом, вместе компании группы "Аэрофлот" обслужили 2,8 млн человек, что на 47% меньше, чем годом ранее.

"Уральские авиалинии" обеспечили доставку 579 тыс. пассажиров (-34%).

За январь-октябрь 2020 г. все авиакомпании РФ перевезли 59,5 млн пассажиров (-46%), сообщила Росавиация.