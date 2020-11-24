"Правда состоит в том, что, когда мы соблюдаем все требования, хуже не становится. Это новая нормальность — так мы сегодня живем. Да, мы будем так жить еще какое-то время — хорошо, если меньше, чем до теплой весны. Скорее всего, мы должны будем беречься также до теплой весны", — сказала Попова.

Она напомнила, что пока жестко не ввели требование всем ходить в масках, то люди в них и не ходили. "И сейчас еще не все ходят. Беда в этом. Если принять маску как данность и относиться к ней как к непременному атрибуту нашего сегодняшнего дня, жизнь поменяется и станет гораздо краше", — пообещала Попова.

Она отметила, что, скорее всего, в этом году не удастся отдохнуть в дальнем зарубежье, потому что риск заражения в транспорте выше, и потому что в различных странах свое регулирование, и можно провести в отпуск, оказавшись в жестком карантине.

"Нужно соблюдать несложные требования, которые на сегодня есть и всем понятны: руки, маски, дистанция. И просто помнить о том, что мы уязвимы для вируса, и просто себя беречь", — заключила Попова.