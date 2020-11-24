Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление от 18 ноября "Об утверждении правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации". Документ вступает в силу 1 января 2021 года и действует до 31 декабря 2026 года.

В новые правила внесен ряд изменений, среди них – пункт, который регламентирует размещение детей в возрасте до 14 лет: с 1 января 2021 года это будет возможно только при наличии нотариально заверенной доверенности от родителей сопровождающему лицу. Родители или законные представители вправе предоставить такое согласие не на каждую конкретную поездку, а один раз до достижения ребенком возраста 18 лет.

"Туроператоры считают, что это требование очень навредит организованному туризму. При посадке в самолет, на поезд и теплоход, для поездки в детский лагерь нотариально заверенные разрешения от родителей не нужны. Так что совершенно непонятно, откуда это требование взялось в новых гостиничных правилах, к тому же, как выяснилось, без согласования с Ростуризмом и специалистами туротрасли", — сказала Тюрина.

По ее мнению, нововведение касается не только организованных групп детей, а туризма в целом, ведь дети путешествуют также с бабушками и другими родственниками. "Для двухдневной групповой поездки доверенность обойдется примерно в 20% от стоимости тура, и родители должны будут потратить время на ее оформление. Да и вообще собирать группы теперь будет значительно тяжелее", — отметила эксперт.

Она добавила, что мера выглядит абсолютно избыточной еще и потому, что родитель, купивший путевку, заключает с туркомпанией договор. И странно предполагать, что он не знает, куда и с кем поехал его ребенок.

Тюрина сообщила, что представители турбизнеса готовят совместное обращение с предложением внести в текст новых правил поправки, касающиеся отмены требования нотариально заверенной доверенности или хотя бы его отсрочки. В частности, у Минпросвещения есть большие претензии к новым правилам по несоответствию другим законам и даже конституции.

"Аргументировать отмену нормы можно тем, что полномочия сопровождающего возникают в силу договора. Но в таком случае форма документа должна быть утверждена совместно Ростуризмом и МВД. Еще один вариант – ввести возможность подтверждения полномочий сопровождающего на едином портале Госуслуг", — заключила эксперт.

Глава юридического агентства "Персона Грата" и руководитель правовой комиссии РСТ Георгий Мохов считает важными для отрасли еще несколько изменений, которые вносят новые правила.

Среди них — то, что гостиницы будут обязаны заключать договоры со всеми постояльцами. Договор считается заключенным в случае проведения платежа за бронирование.

Цена номера соответствующей категории устанавливается одинаковой для всех потребителей, за исключением случаев, когда законодательством или локальными нормативными актами исполнителя допускается предоставление льгот и преимуществ для отдельных категорий потребителей.

Введено понятие гарантированного бронирования: когда гостиница ожидает потребителя до расчетного часа дня, следующего за днем запланированного заезда. В случае несвоевременного отказа от бронирования, опоздания или незаезда с потребителя взимается плата за фактический простой номера, но не более чем за сутки. При опоздании более чем на сутки договор прекращается.

Среди других изменений: расчетный час теперь устанавливается администрацией, а разница между временем выезда из номера и заезда не может составлять более 3 часов. Список бесплатных услуг сокращен: исключена обязанность предоставлять иголки, нитки, один комплект посуды и столовых приборов.

При раннем заезде доплата составит не больше стоимости за половину суток. Но если период от времени заселения до времени заезда составляет более 12 часов, плата за проживание взимается с потребителя в порядке, установленном исполнителем.

Также исключено положение о праве гостиницы в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. Прежняя редакция правил устанавливала право одностороннего отказа от договора как потребителя, так и гостиницы, в случае если потребитель нарушает условия договора.