Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

По решению столичного мэра, от платы за посещение ООПТ регионального значения будут освобождены все граждане без исключения. Исторически сложившийся порядок бесплатного и общедоступного отдыха на природных территориях будет сохранён и в дальнейшем, сказали в пресс-службе.

В 2018 году федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" от 14 марта 1995 года был дополнен статьёй 5.1, регулирующей вопросы взимания платы за посещение ООПТ.

В 2020 году правительство России утвердило порядок расчёта и взимания такой платы. При этом субъекты Российской Федерации имеют право устанавливать льготные категории граждан, которые могут посещать ООПТ регионального значения бесплатно.