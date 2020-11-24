"Сейчас уровень загрузки на предновогодние даты и сами новогодние каникулы — 96%. Отказов в связи с введенными ограничениями нет, так как на территории комплекса, действительно, большой спектр развлечений и активностей, чтобы обеспечить безопасный полноценный отдых: семейный, оздоровительный, познавательный и даже экстремальный", — сказал генеральный директор Mriya Resort & SPA (Ялта) Самвел Саруханян.

По его словам, команда комплекса сейчас работает над праздничной программой в новых форматах, которая бы соответствовала введенным ограничениям.

Аналогично высокую загрузку отмечают и в других ялтинских комплексах. Так, в санатории "Форос" этот показатель достигает 100%, отказов пока также нет, сообщила замдиректора по коммерции Татьяна Клименко.

Большое число туристов ожидают и в южнобережной Алуште. В Riviera Sunrise Resort & SPА на новогодние праздники забронировано около 80% номеров. По словам генерального менеджера отеля Екатерины Еременко, есть небольшой объем аннуляций от туроператоров, а самостоятельные гости, наоборот, увеличивают время отдыха.

"Уровень бронирования выше, чем обычно, и это совсем другая целевая аудитория. Мы практически не получали в декабре-январе гостей со всей России. Обычно это были крымчане, которые бронировали свой новогодний отдых", — отметила собеседница агентства.

В Феодосии рассчитывают на активное бронирование в декабре и поток туристов, которые в первые дни января поедут в Крым на автомобилях.

"На данный момент загрузка на новогодние праздники составляет 44%. Мы уверены, что основной спрос пойдет с начала декабря, если не будет закрытия межсубъектового туризма. Ни одного отказа в связи с введенными ограничениями нет", — сказала гендиректор комплекса "Алые паруса" Анна Нерозина.

В министерстве курортов и туризма Крыма уверены, что введенные ограничения не повлияют на количество желающих посетить полуостров в новогодние каникулы. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства, сейчас средний уровень загрузки отелей составляет 44%, что немного выше прошлогоднего. Уровень бронирования на декабрь — 60-65%.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 14 тыс. человек, более 250 пациентов умерли.

Как стало известно неделю назад, с 20 декабря по 15 января в Крыму будет запрещено проведение корпоративов и банкетов, увеселительные заведения и общепит не будут работать с 22:00 до 8:00.