"До пандемии многие города мира страдали от слишком большого числа туристов. Росло недовольство местных жителей, наносился вред природе, экологи и местные власти искали способы борьбы с овертуризмом. Но все изменил 2020 год, когда на мир обрушилась пандемия и туризм замер. Стало очевидно, какой колоссальный вклад он вносил в развитие мировой экономики", — рассказал порталу "Интерфакс-Туризм" президент РСТ Андрей Игнатьев.

По его словам, теперь задача экспертов и участников отрасли – поиск путей восстановления и развития туризма без ущерба для окружающей среды и людей, населяющих у путешественников страны.

"Устойчивый туризм – это отдых и путешествия, которые не наносят вреда никому из участников процесса. Довольны туристы, не беспокоится местное население, сохраняется природа. А бизнес – туроператоры, транспортные компании, рестораны, отели – хорошо зарабатывает. Согласно различным опросам за рубежом, 90% туристов считают важным путешествовать этично и с соблюдением экологических норм. В России об этом важно задуматься уже сегодня, перед стартом национального проекта по туризму, в котором большой акцент делается на развитии территорий и продвижение нашей страны на международном рынке", — пояснил президент РСТ.

Этой теме будет посвящен онлайн-форум по развитию устойчивого туризма – "УТ-Форум", который откроется в 10:00 30 ноября. Организаторы – Российский союз туриндустрии и его комитет по развитию устойчивого туризма, академия Sustainable Tourism Made Easy, фонд Росконгресс, комитет по туризму Москвы, АНО "Экопросветительский проект "Муравейник" и центр корпоративного волонтерства "ДаДобро".

Спикерами форума станут признанные эксперты мирового уровня: глава Туристической ассоциации стран Азии и Тихого океана Марио Харди, председатель Совета по экологическому строительству RuGBC Гая Имза, основатель компании Linking Tourism & Conservation Питера Прокоша и многие другие.

Также в форуме примут участие представители российских властей и бизнеса. Так, в панельной дискуссии "Развитие местной экономики за счет туризма" выступят Татьяна Меньщикова (Ростуризм), Игорь Коротецкий (KPMG), Ольга Филиппенкова ("Красная Поляна") и другие эксперты.

Информацию обо всех участниках форума можно получить здесь.