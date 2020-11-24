"Арктике нужна генеральная уборка! Думаю, что мы предложим новую программу по генеральной уборке нашего севера. Надеюсь, что вы активно включитесь в эту работу, и мы все вместе сможем очистить Арктику от ржавеющих бочек и брошенного железа. К слову, это ещё полезно для развития туризма. В качестве примера: норвежский Шпицберген в год посещают 70 тысяч туристов, а в национальный парк "Русская Арктика" на земле Франца Иосифа приезжает всего 1 тысяча человек. "Русская Арктика" — это то место, где до сих пор не убраны 10 тыс. тонн бочек", — сказал Козлов.

Еще одной проблемой в Арктике он назвал бытовой мусор. "К сожалению, когда формировалась система обращения ТКО, то особенности севера в ней не были учтены. Сегодня мы ставим себе это как задачу. Второй момент, связанный с мусором — это ликвидация свалок, которые устроены на побережьях и нацпарках", — добавил чиновник.

Он подчеркнул, что в числе "болевых точек" в Арктике есть несколько ключевых моментов, среди которых, конечно, недопущение техногенных аварий. И здесь важную роль должна сыграть комплексная система мониторинга качества окружающей среды, концепция которой утверждена правительством. "Она нужна не только для мониторинга состояния и предотвращения загрязнения воздуха, почвы, водных объектов и радиационной обстановки, но и для того, чтобы поднять на новый уровень изучение климатических изменений. В частности, таяние многолетней мерзлоты. В 90-е годы прошлого века наблюдательная сеть была заброшена. Сейчас мы потихоньку начали её реанимировать. И наша задача не только её восстановить, но и расширить. Чтобы минимизировать влияние и прогнозировать природные явления", — добавил министр.

Важно также наладить выявление, оценку и учет объектов, потенциально опасных для окружающей среды, добавил Козлов. После аварии в Норильске, в законодательство были внесены изменения, которые устанавливают требования к компаниям, ведущим геологическое изучение, разведку, добычу, переработку, транспортировку углеводородного сырья и нефтепродуктов. До конца года к федеральному закону должны быть приняты пять подзаконных актов (Минэнерго, МЧС, Минтранс и два от Минприроды).

"Также мы ждём от Минфина механизм распределения средств, взысканных в счёт нанесённого вреда. Соответствующие изменения в бюджетный кодекс внесены. Они предусматривают, что деньги зачисляются в федеральный бюджет, и уже из него направляются на реализацию природоохранных мероприятий. Вот эту методику распределения мы и ждём от ведомства Антона Германовича (Силуанов, глава Минфина — ИФ)", — отметил Козлов.

Он также подчеркнул, что в сфере недропользования в Арктике главным принципом должно быть "рациональное использование недр".