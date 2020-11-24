За 10 месяцев 2019 года в Турции отдохнули 6,7 млн российских туристов.

РФ заняла первое место по количеству туристов в стране. Следом с большим отрывом идут Германия – 1,037 млн, Болгария – 997,5 тыс., Украина – 928 тыс. и Великобритания – 787,5 тыс.

Всего с января по октябрь в Турцию прибыло 11,2 млн иностранных гостей – на 73% меньше, чем годом ранее (40,7 млн). Чаще всего путешественники посещали Стамбул – 37% и Анталью – 28%, а также провинции Эдирне – 13,5%, Мугла – 6% и Артвин – 4%.

В октябре из России в Турцию приехало почти 490 тыс. путешественников – это на 38% меньше, чем в аналогичном месяце 2019 года (792 тыс.). Всего в октябре Турция приняла 1,74 млн зарубежных гостей – на 60% меньше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что курортная провинция Анталья в январе-начале ноября приняла более 1,4 млн российских граждан или 75% от общего турпотока из России.

Россия 1 августа возобновила прямые рейсы в Анкару и Стамбул, 10 августа – в Анталью, Даламан и Бодрум. Для въезда в Турцию не требуется тест на COVID-19, но его нужно делать по возвращении в Россию.