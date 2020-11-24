Помимо этого, отменено еще около половины рейсов, которые должны были направиться в Шанхай.

В одном из наиболее загруженных аэропортов Китая проводят массовое тестирование сотрудников на коронавирус. Это вызвано тем, что ранее у двух грузчиков, которые без маски работали с грузом, прибывшим из Северной Америки, подтвердили коронавирус.

В общей сложности за этот месяц в Шанхае выявили семь случаев заражения коронавирусом, связанных с работой аэропорта.

Заместитель управляющего корпорации аэропортов Шанхая Чжоу Цзюньлун накануне сообщил, что руководство организует вакцинацию от коронавируса для сотрудников, работа которых связана с повышенной опасностью.

В ночь на понедельник аэропорт отменил также сотни рейсов. В соцсетях очевидцы публиковали фотоснимки и видео из аэропорта, где образовались большие очереди, неразбериха и давка.