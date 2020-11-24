Как сообщил глава Минтранса страны Грант Шаппс, с 15 декабря пассажиры, прибывающие в Великобританию из третьих стран, не включенных в список туристических коридоров (сюда входит и Россия — ИФ), смогут сдать тест на COVID-19 после пяти дней самоизоляции. Те, чьи тесты окажутся отрицательными, будут избавлены от необходимости дальнейшей изоляции.

Для этого пассажирам, прибывающим воздушным, морским или железнодорожным транспортом, предлагается заказать тест перед вылетом в Великобританию из утвержденного правительством списка, они также должны будут заполнить специальную форму на сайте правительства и отправиться к месту самоизоляции. Тест можно будет сдать на дому по месту самоизоляции или в частной клинике за свой счет.

"Наша новая стратегия тестирования позволит нам путешествовать более свободно, видеть близких и вести международный бизнес. Предоставляя людям возможность пройти тестирование на пятый день, мы также поддерживаем туристическую индустрию, которая продолжает восстанавливаться после пандемии", — заявил Шаппс.

При этом на тех, кто откажется сдавать тест на пятый день изоляции, будет распространяться прежнее требование о 14-дневном карантине.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Великобритании за время пандемии выявили свыше 1,51 млн случаев заражения коронавирусом, более 55 тыс. человек с COVID-19 скончались.

Требование об обязательном карантине введено в стране с середины июня.

Россия возобновила авиасообщение с Великобританией с 1 августа, полеты в Лондон выполняются из Москвы и Санкт-Петербурга.