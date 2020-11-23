"Национальный институт гражданской авиации во исполнение нормативов правительства объявляет об открытии коммерческих авиаперевозок с Россией и Боливией с 23 ноября в дополнение к направлениям в Мексику, Доминиканскую республику, Иран, Турцию и Панаму", — говорится в сообщении института.

В документе отмечается, что перевозки будут выполняться при соблюдении эпидемиологических правил в связи с пандемией COVID-19.

До пандемии прямые регулярные рейсы между РФ и Венесуэлой не выполнялись.

Какая авиакомпания будет выполнять полеты, не сообщается, но на сайте государственной венесуэльской авиакомпании Conviasa в списке пунктов значится Москва, однако пока доступных билетов на ближайшие месяцы нет.