"Государства начинают использовать тестирование в качестве средства ограничения рисков распространения COVID-19 при открытии своих границ для путешественников без карантинных мер. IATA Travel Pass будет управлять и проверять поток необходимой информации о тестировании или вакцинах между государствами, авиакомпаниями, лабораториями и путешественниками", — говорится в сообщении ассоциации.

Разработку такого решения IATA ведет совместно с International airlines group, которая объединяет British airlines и Iberia. Испытания проездного намечены на конец этого года, полноценный запуск — на I квартал 2021 года.

"Сегодня границы заперты на два замка. Тестирование — это первый ключ к тому, чтобы позволить международные поездки без карантинных мер. Второй ключ — это глобальная информационная инфраструктура, необходимая для безопасного управления, обмена и проверки тестовых данных, соответствующих удостоверениям личности путешественников согласно требованиям пограничного контроля. Это работа IATA Travel Pass", — сказал гендиректор IATA Александр де Жуньяк, слова которого приведены в сообщении.